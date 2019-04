Fischwilderei in Dorfhaus

Im Zeitraum vom 1. Mai 2018 bis zum 23. März sind in einem Fischgewässer in Dorfhaus 343 Bachforellen und Bachsaiblinge im Wert von circa 650 Euro durch unbekannte Täter entwendet worden. Dies wurde nun beim Abfischen durch die Eigentümer festgestellt. Ein natürlicher Fischverlust kann laut Polizei Ebermannstadt mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei in Ebermannstadt, Telefon 09194/73880, melden.