Fischwilderei am Goldbergsee

Zur Mittagszeit, gegen 11.45 Uhr, musste am Montag eine Anwohnerin am Goldbergsee etwas Unschönes beobachten: Zwei Unbekannte zogen mit einer Schnur einige Fische aus dem Gewässer. Noch vor Ort wurden die Tiere von den Unbekannten getötet und anschließend in einen mitgeführten Rucksack gesteckt. Nachdem ein weiterer Mann auf die Fischwilderer aufmerksam geworden war, entfernten sich diese und begaben sich zu einem an der Angelstelle abgestellten weiß-beigen Auto. Aufgefallen ist der Zeugin ein Aufkleber mit einem "Adler-Motiv" auf der Heckscheibe des Pkw. Die unbekannten Männer konnte die Zeugin beschreiben: beide ungefähr 30 Jahre, einer bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen Hose, der andere trug eine Baseballmütze. Hinweise zu den Fischdieben oder zum benutzten Pkw nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen. pol