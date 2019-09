Zum Fischla-Rennen auf der Arnitz lädt der SPD-Ortsverein Ludwigschorgast die Kinder am morgigen Samstag ein. Auf die Teilnehmer warten schöne Preise. Zudem bekommt jedes Kind ein Gratis-Eis. Für die Erwachsenen gibt es in der Vereinshalle Kaffee und Kuchen. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist um 14.30 Uhr am Bauhof. tb