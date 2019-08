Fischkerwa in Giech

Seit fast 40 Jahren veranstaltet der Fußballverein seine Fischkerwa. Als Fußballspieler einst Lust auf Fischverzehr verspürten, wurde nach einem Turnierspiel in Giech dieser Wunsch in die Tat umgesetzt wurde. Heute ist es bereits Tradition, dass jeweils am Mittwoch nach der Giecher Kerwa die Fischkerwa am Sportgelände des FV Giech stattfindet. Dieses Fest steigt am heutigen Mittwoch ab 14.30 Uhr. Es werden Kaffee, Kuchen und hausgebackene Krapfen angeboten. Ab 16 Uhr stehen Makrelen, grüne Heringe vom Grill, Steaks, Bratwürste sowie weitere kalte und warme Gerichte auf der Speisekarte. red