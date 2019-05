Fischkal für stabilen Sack

Gelber Sack oder doch lieber eine Gelbe Tonne? Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) tendiert zum stabilen gelben Sack.

Aktuell läuft eine Umfrage in der Gemeinde Adelsdorf, um herauszufinden, welche Art der Entsorgung von Leichtverpackungen von den Bürgern gewünscht wird.

Wie der Bürgermeister in einer Pressemitteilung erklärt, würden viele Mails und Hinweise zeigen, dass das Thema die Bürger sehr bewegt. Die Ergebnisse seiner Umfrage will er dem Landratsamt zur Verfügung stellen. Die bisher abgegebenen Stimmen ergeben "eine Pattsituation mit leichter Tendenz zur Gelben Tonne".

Für Fischkal ist der Gelbe Sack, wie er heute im Kreis Erlangen-Höchstadt genutzt wird, "ein Hauch von Nichts". Die Säcke bestehen für ihn aus zu dünnem Material, was dazu führt, dass sie leicht zerreißen und die Straßen verunreinigen. Eine Tonne sei zwar stabil, benötige aber mehr Platz und auch die Füllmenge wäre begrenzt.

Fischkal ist inzwischen für einen stabilen Gelben Sack, wie er in Österreich zum Einsatz kommt. Nach seinen Recherchen verstehe man in Österreich nicht, warum in Deutschland beim Gelben Sack eine so geringe Reißfestigkeit vorgegeben sei. Die Österreicher seien mit ihren Gelben Säcken sehr zufrieden, teilt Fischkal mit, man höre dort auch keine Klagen.

Als Bürgermeister einer kleinen fränkischen Gemeinde ruft er die große Politik auf, sich mit diesem praktischen Thema zu beschäftigen. ad