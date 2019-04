Fischessen und Preisschafkopf

Der Sportclub SC Germania lässt die alten Traditionen wieder aufleben und veranstaltet zu Ostern wieder ein Fischessen. Im Sportheim werden am Karfreitag, 19. April, Forellen angeboten. Aufgrund der großen Nachfrage werden die Fische mit der Zubereitung blau oder gebacken in der Zeit von 11.30 bis 13 Uhr oder von 13 bis 14.30 Uhr zubereitet. Natürlich ist auch die Kaffeetafel gedeckt. Wer ein Liebhaber von geräucherten Forellen ist, der kommt ab 16 Uhr auf seine Kosten. Um besser planen zu können, bittet der Verein um Vorbestellungen bei Andreas Schulz unter Telefon 09565/ 7788 oder bei Kurt Horn unter 0173/3930515. Eine weitere Tradition ist in Stöppach der Preisschafkopf, der am Gründonnerstag, 18. April, ab 19.30 Uhr im Sportheim stattfindet. Der beste Schafkopfkarter erhält 100 Euro. Außerdem gibt es viele weitere wertvolle Sachpreise zu gewinnen und es findet eine Spanferkelverlosung statt, teilt der Sportclub mit. red