Der VdK-Ortsverband lädt am Mittwoch, 7. August zum gemütlichen Beisammensein ein. Treffen ist um 14 Uhr im Clubhaus am Angersee. Wer gerne ein Fischgericht essen möchte, kann seine Bestellung bis Freitag, 2. August, bei Wilhelm Güldner unter Telefon 09573/6563 aufgeben. Für die Ganztagesfahrt nach Waldsassen am Mittwoch, 4. September sind noch Plätze frei. Anmeldung ebenfalls bei Wilhelm Güldner. red