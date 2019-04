Fischessen der Fußballer

Der VfB Neuensee veranstaltet am Karfreitag, 19. April, ab 11.30 Uhr im Sportheim ein Fischessen. Auf der Speisenkarte stehen frisch geräucherte Forellen, marinierte Heringe, Fischbrötchen und weißer Käse. Um eine Reservierung bei Thomas Pfadenhauer unter Telefonnummer 0174/3451435 wird gebeten. Am Nachmittag bietet der VfB Kaffee und Kuchen an. Ha