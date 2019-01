Fischerprüfung vorbereiten

Das Fischereizentrum Oberfranken (FZO) bietet im Februar die Möglichkeit, die Vorbereitung zur staatlichen Fischerprüfung an nur drei Wochenenden zu absolvieren. Stattfinden wird der Lehrgang ab Samstag, 9. Februar, im Gasthaus "Zur Linde" in Willmersreuth. Dabei wird es an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden jeweils Samstag/Sonntag ganztägig Unterricht geben. Ende des Lehrgangs ist am 24. Februar. Der erfolgreich absolvierte Lehrgang berechtigt zur Teilnahme an jeder Fischerprüfung in Bayern. Interessierte können sich anmelden über www.fischereizentrum-oberfranken.de. red