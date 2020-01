Fischerjugend sammelt Christbäume ein

Auch dieses Jahr holt die Fischerjugend wieder die alten Christbäume im Gemeindegebiet Gremsdorf ab. Am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr ist der Fischereiverein Gremsdorf in Gremsdorf, Buch, Krausenbechhofen und Poppenwind unterwegs. Wer den Service der Fischer in Anspruch nehmen möchte, stellt seinen Christbaum gut sichtbar am eigenen Grundstück an der Straße ab. Die Fischerjugend freut sich über eine kleine Spende, einfach im Tütchen an den Baum hängen. Dieses Geld kommt wie immer der Jugendarbeit zugute. red