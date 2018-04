Fischerhütte aufgebrochen

Bislang Unbekannte verschafften sich am Sonntag gegen 22.30 Uhr Zutritt zur Fischzuchtanlage an der Bundesstraße 303. Der oder die Täter brachen die Eingangstür der Fischerhütte auf und wurden offensichtlich durch den auslösenden Alarm überrascht. So ließen sie lediglich eine auf dem Gelände installierte Wildtierkamera mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09225/ 96300-0. pol