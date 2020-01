Fischerfreunde ehren die "Gründer und Macher"

Bei der Jahresversammlung des Sportanglervereins "Fischerfreunde Untermerzbach" im Keglerheim in Lahm wurden verdiente Mitglieder für zehn bis 40 Jahre Zugehörigkeit geehrt. In seinem Rückblick dankte Vorsitzender Joachim Weigand allen, die das Vereinsleben unterstützen, "allerdings war die Beteiligung an Arbeitseinsätzen im vergangenen Jahr sehr schwach", bemängelte er. Hier solle sich die Mehrheit der Aktiven Gedanken machen, meinte er.

Am Gereuther See mussten im Einvernehmen mit einem Förster drei Eichen, eine Fichte und eine Buche gefällt werden, "weil die Bäume teilweise stark geschädigt waren und die Gefahr bestand, dass große Äste abbrechen oder sogar der eine oder andere Baum von sich aus umstürzt", sagte Weigand.

Alter Hase wird König

Weigand berichtete von mehreren Angelveranstaltungen, vor allem vom Königsangeln, bei dem die 15 Teilnehmer eine gute Ausbeute erzielten wie seit Jahren nicht mehr. "Waren in den letzten drei Jahren die jungen Petrijünger erfolgreich, so konnten wir diesmal unseren Ehrenvorsitzenden Hubertus Fromm zum Fischerkönig küren", sagte Weigand. Mit einem Spiegelkarpfen mit 2100 Gramm Gewicht sicherte er sich die Königsehre. Erster Ritter wurde Oliver Rexhäuser, und Thomas Güthlein wurde Zweiter Ritter.

Verdiente Kräfte

Ausblickend sagte der Vorsitzende, dass am Angelgelände Arbeiten anstehen, zum Beispiel an der Hütte, wo auch die Elektrik ertüchtigt werden soll.

Zum Schluss der Jahresversammlung wurden Ehrungen vorgenommen, wobei der Vorsitzende die Mitglieder, die 40 Jahre dabei sind, als "Gründer und Macher" im Verein würdigte. Das sind: Hubertus und Ilona Fromm, Herbert Heubisch, Günter Kachelmeier, Horst Weigand, Rudolf Sauerteig, Leonhard Biebelriether und Karl Brejcha. 25 Jahre gehören dem Verein Norbert Dicker und Thomas Güthlein an. Seit 15 Jahren mit dem Verein verbunden sind David Brehm und Manuel Finzel und seit zehn Jahren Oliver Rexhäuser.