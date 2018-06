Fischerfest in Aisch mit Gedächtnisfischen

Am kommenden Wochenende veranstaltet der Fischereiverein Aisch sein traditionelles Fischerfest. Am Samstag, 30. Juni, gibt es am Fischerheim ab 18 Uhr geräucherte Forellen, Makrelen und Gegrilltes. Am Sonntag, 1. Juli, findet von 5 bis 11 Uhr das traditionelle Hanni-Schüpferling-Gedächtnisfischen statt. Die Startkarten werden am Freitag ab 19.30 Uhr, am Samstag ab 18 Uhr und am Sonntag von 4.30 bis 4.45 Uhr am Fischerheim in Aisch ausgegeben. Am Sonntag ist von 11.30 bis 13 Uhr Mittagstisch, nachmittags ab 14 Uhr wird Kaffee und Kuchen serviert. red