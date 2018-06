Fischerfest im Fischerdorf

Natur- und Gewässerschutz





Gottesdienst in St. Markus





Fischereimuseum ist geöffnet



Soweit man in der Chronik zurückdenken kann, wird vom ehrbaren Fischerhandwerk und vom alten Fischerdorf Bischberg gesprochen.Die heutige Fischerei nimmt sicherlich nicht mehr den Stellenwert ein wie zu früheren Zeiten, als sie noch für viele Familien Haupterwerb war. Die Mitglieder der heutigen Zunft pflegen aber noch das uralte Handwerk ihrer Vorfahren.Von Generation zu Generation werden alte Arbeitsweisen und Gebräuche überliefert. Ihre Hauptaufgabe sehen sie heute allerdings in der Fischhege und Fischpflege. Sie setzen sich individuell für die heimischen Gewässer ein und sichern so die Lebensräume und die Artenvielfalt der Tierwelt im Wasser.Seit Gedenken setzen sie sich auch für eine saubere und intakte Natur ein. 38 Jahre lang organisieren sie bereits groß angelegte Natur- und Gewässerschutzaktionen mit Fischern und Sportanglern. Seit einigen Jahren werden sie von einzelnen Mitgliedern verschiedener Gruppierungen unterstützt, nicht zuletzt im Interesse von Flussparadies Franken.Seit mehr als 20 Jahren besteht im eigenen Fischerhäuschen eine Fischputz- und Filetiereinrichtung.Grätenreiche Weißfische werden hier von den Fischern zu feinen küchenfertigen Filets verarbeitet.Anlässlich "Peter und Paul" trafen sich die Fischer mit ihren Angehörigen bereits am vergangenen Samstag zum Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Markus in Bischberg, um ihrer verstorbenen, gefallenen und vermissten Zunftmitglieder zu gedenken.Dabei danken die Fischer dem Herrgott für die Abwendung von Unheil bei ihrem nicht immer leichten Handwerk.Die während des Jahres im Kirchenschiff befindliche Petrusfigur der Zünftler wurde zur Verehrung eigens im Altarraum aufgebaut und eine Kerze angezündet.Die Besonderheit, dass sich zwei Petrusfiguren in der Pfarrkirche des Fischerdorfes Bischberg befinden, ist ohnehin einmalig.Um die Erhaltung der zweiten großen Hochaltarfigur sorgt sich der Förderverein Fränkisches Fischereimuseum. Die Bevölkerung ist für Sonntag, 24. Juni, ab 14 Uhr zum Feiern eingeladen. Am Fischerhäuschen und dem näheren Areal am Ende der Mainstraße wird nach altem Brauch zünftig gefeiert. Bei Unterhaltungsmusik werden vor allem das im Umland bekannte Bischberger Weißfischfilet und weitere Fischspezialitäten angeboten. Das Fischerfest findet bei jeder Witterung statt.Am Sonntagnachmittag ist zeitgleich am Festgelände das Fischereimuseum geöffnet. Wissenswertes über die Fischerei, über "Wassergeschichten" und über Bischbergs Ortsgeschichte kann begutachtet werden.Das Festgelände ist bequem zu Fuß und per Fahrrad von der Mainstraße oder der Hauptstraße aus erreichbar. Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe.