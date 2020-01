Fischereiverein nimmt noch Kinder und Jugendliche auf

Seit geraumer Zeit, in der bei vielen der Wunsch nach regionalen Freizeitangeboten in der freien Natur wieder zunimmt, erfreuen sich die Fischereivereine auch im Aischgrund steigender Beliebtheit. Doch keine Vereinsarbeit ohne Vorstand, keine Ausflüge und all die vielen großen und kleinen Projekte über das Jahr verteilt, ohne dass sich Menschen für andere ehrenamtlich ins Zeug legen. Ein Fischereiverein ist heute mehr als ein reiner Angelverein - man hat sich den Artenschutz, die Gewässerpflege, die Fortbildung der Mitglieder und nicht zuletzt die Förderung der Jugend zur Aufgabe gemacht.

Beim Aischer Fischereiverein stand an Dreikönig die Wahl des Vorstands an, und wie es Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), selbst Vereinsmitglied, auf den Punkt brachte: "Manch ein Politiker wäre neidisch auf das Wahlergebnis", wurden doch alle Vorstands- und Ausschussmitglieder quasi einstimmig gewählt, einzig eine Person erhielt eine einzige Enthaltung. Dies zeuge von allgemeiner großer Zufriedenheit der Mitglieder, nicht zuletzt wohl auch über das erfolgreiche Abfischen des großen Hofsees, bei dem man alle logistischen Register zu ziehen wusste.

Auch sei es in Zeiten, in denen Jugendarbeit mit einem Überangebot des Internets konkurrieren muss, umso erfreulicher, dass Jugendleiter Stefan Schleicher seit einigen Jahren für eine engagierte Jugendarbeit im Verein besteht. Und da die Kapazitäten des Vereins bezüglich seiner Jugendarbeit noch nicht erschöpft sind, können weitere Kinder und Jugendliche jederzeit dem Verein beitreten. Ein erstes Kennenlernen wäre beispielsweise beim Schnupperangeln am Samstag, 29. August 2020, im Rahmen des alljährlichen Adelsdorfer Ferienprogramms möglich. red