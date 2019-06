Fischereimuseum Bischberg feiert Jubiläum mit einem bunten Fest

Als im Jahr 1999 der Gründungsvorsitzende Josef Kröner mit Gleichgesinnten den Förderverein Fränkisches Fischereimuseum e.V. (FFF) in Bischberg ins Leben rief, konnte niemand erahnen, dass dies die Geburtsstunde für ein zeitnahes ortsgeschichtlich wertvolles Schmuckkästchen im tausendjährigen Fischerdorf Bischberg war. Die anvisierten Satzungsziele wurden bei Weitem übertroffen.

Waren vorher auf dem Weg zur Gründung schon tüchtige Bürger selbstlos tätig, so führten viele Vereinsmitglieder die nächsten Jahre die gute Aufbauarbeit fort. Mit unterschiedlichem Einsatz wurden mit Privataktionen und Vereinsanlässen vor allem die dringend benötigten Finanzen erwirtschaftet.

Bereits im Jahr 2007 wurde unter großem Anteil der Bevölkerung der Spatenstich gefeiert. Von den ehrenamtlichen Helfern wurden für die Sanierungsarbeiten an einer historischen Treidlerhalle mit Einrichtung einer ersten Dauerausstellung mehr als 3000 Arbeitsstunden aufgebracht. Nach nur zwei Jahren konnte im Beisein von Landtagspräsidentin Barbara Stamm die Eröffnung des 1. Bauabschnitts groß gefeiert werden.

Erneut kamen zur Segnung des Neubaus 2015 mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Joachim Herrmann und Ministerin Melanie Huml weitere Repräsentanten nach Bischberg. Dies machte aber erst ein äußerst tüchtiges Team um Bauleiter Peter Fischer nach mehrjähriger Bauzeit möglich. Für einige Personen gab es in drei Baujahren nachweislich keine Freizeit, wie es in der Rückschau des Vereins anerkennend heißt.

Für die erforderlichen finanziellen Mittel bis zum heutigen Tag musste der FFF weit mehr als eine viertel Million Euro aufbringen. Es war eine Herkulesaufgabe für den jungen Verein und teilweise ein steiniger Weg für die verantwortlichen Idealisten und kulturinteressierten Personen.

Eine aufwendige Museumskonzeption, aktenfüllender Schriftverkehr, zahlreiche Gesprächsrunden bei Förderstellen mit schlüssigem Finanzierungsplan, Bauleitung, Baudurchführung, Spendermotivation und umfangreiche außergewöhnliche Festvorbereitungen sind einige Kernpunkte, worauf die heutigen Verantwortlichen um Vorsitzenden Matthias Kröner dankbar zurückblicken.

20 Jahre ist nun der Verein alt, aber für die Verantwortlichen kein zwingender Grund, groß zu feiern, wenngleich die erbrachte Leistung über Gemeindegrenzen hinweg aufhorchen lässt. Der FFF verzichtet auf interne Feiern und Ehrungen und verwendet die möglichen Auslagen für den weiteren Museumsausbau. Auf der Agenda stehen noch ein Verbindungsbau und außengestalterische Maßnahmen. Dafür lädt der FFF die Bevölkerung zur Besichtigung ins Museum und zu seinem familiären Museumsfest am Sonntag, 2. Juni, ab 14 Uhr ein. Nach einer Teilumgestaltung, Neugliederung, Ergänzung mit historischen Fanggeräten und Beschriftung der wesentlichen Exponate öffnet das Museum wieder seine Türen. Eintritt frei.

Im Neubau ist nunmehr die Bischberger Ortsgeschichte zu sehen. So wurde beispielsweise die Flößerei ins rechte Licht gerückt. Bilder über Bischberg, die weder in der aktuellen großen Ortschronik noch anderweitig so öffentlich zu sehen waren, hat der Förderverein aus seinem Archiv geholt und gibt anhand Schautafeln und Exponaten einen breitgefächerten Einblick in das bereits ausgestorbene Handwerk.

Im alten Langbau ist ausschließlich die fränkische Fischerei sicht- und erlebbar. Hier sind jetzt auch Gerätschaften der Fluss- und Teichwirtschaft sowie historische Leihexponate des Deutschen Jagd- und Fischereimuseums zu sehen. red