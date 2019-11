Fischer sammeln drei Säcke Müll ein

An einem Samstagmorgen, bei kühlem, aber trockenem Wetter, machten sich acht Angler des Fischereivereins Gremsdorf unter Führung von Vorsitzendem Robert Ruhmann auf, das Vereinsgewässer, die Wege und die umliegende Flur von Wohlstandsmüll und Unrat zu reinigen.

Mit Harken, Rechen und Müllsäcken starteten die einzelnen Gruppen und sammelten Verpackungen, Dosen, Flaschen und allerlei anderen Müll. Drei große Säcke mit Abfall wurden bis zum Mittag eingesammelt und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Andere Helfer sorgten in der Zwischenzeit dafür, dass auch die Vereinshalle wieder in neuem Glanz erstrahlt.

Da in der Woche zuvor schon über 30 Angler beim Weiherabfischen viele Stunden mitgearbeitet haben, war die Gruppe dieses Mal etwas kleiner als sonst und es fand auch nur ein Jungfischer den Weg zum "Zam Rama Dama". Positiv fand Robert Ruhmann, dass die Menge an aufgefundenem Abfall in den vergangenen Jahren zurückgegangen ist. Der Vorstand hofft nun auf eine rege Teilnahme beim Glühwein-Fischen am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 16 Uhr. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein an der warmen Feuertonne bei Glühwein, alkoholfreiem Punsch und Plätzchen. Peter Lorz