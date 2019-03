Fischer säubern die Natur

Getreu dem Motto "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung" konnte auch kalter Dauerregen am vergangenen Wochenende elf Angler vom Gremsdorfer Fischereiverein nicht davon abhalten, das Vereinsgewässer, die Wege und die umliegende Flur von Wohlstandsmüll und Unrat zu befreien.

Ausgestattet mit Harken und Müllsäcken machten sich die Angler am Samstag um 9 Uhr auf den Weg und sammelten Verpackungen von Fast-Food-Restaurants, Dosen, Flaschen und allerlei anderen Unrat auf. Drei große Säcke mit Müll wurden bis zum Mittag eingesammelt und fachgerecht entsorgt. Auch wenn in den letzten Jahren die Menge des gesammelten Abfalles geringer wurde, so sind die Reinigungsaktionen der ehrenamtlichen Helfer immer noch nötig, da es noch viele Umweltfrevler gibt, die ihren Dreck einfach aus dem Auto werfen oder auf der Wiese liegen lassen.

Jugendliche helfen mit

Die Verantwortlichen des Vereins freuen sich, dass jedes Jahr auch die Jugendlichen vom Fischereiverein mitsammeln und sich so schon in jungen Jahren um die Umwelt kümmern. Der Vorstand weist noch auf das Anfischen am Sonntag, 14. April, von 13 bis 17 Uhr hin. Das nächste Forellenräuchern findet am 20. April statt. Peter Lorz