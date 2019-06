Fischer feiern Schutzheiligen

Brauchtum und Tradition werden bei den Fischern hochgehalten. Auch in diesem Jahr feiern die Bischberger Fischer den Tag ihres Schutzheiligen St. Petrus. Soweit man in der Chronik zurückdenken kann, wird vom ehrbaren Fischerhandwerk und vom alten Fischerdorf Bischberg gesprochen. Die heutige Fischerei hat sicherlich nicht mehr den Stellenwert wie zu früheren Zeiten, als sie noch für viele Familien Haupterwerb war. Die Mitglieder der heutigen Zunft pflegen aber noch das uralte Handwerk ihrer Vorfahren. Von Generation zu Generation werden alte Arbeitsweisen und Gebräuche überliefert und der Fischfang im Nebenerwerb durchgeführt.

Ihre Hauptaufgabe sehen die Fischer heute allerdings in der Fischhege und Fischpflege mit Gewässerschutz. Sie setzen sich individuell für die heimischen Gewässer ein und sichern so die Lebensräume und die Artenvielfalt der Tierwelt im und am Wasser. Dabei bringen sie viel Energie und Freizeit auf und scheuen keine Kosten. Seit mehreren Jahrzehnten organisieren sie groß angelegte Gewässer- und Naturschutzaktionen, bei denen sich Sportangler und Naturfreunde anschließen. Mit Recht können sie heute behaupten, dass es ein Flussparadies in dieser vielfältigen Schönheit an der Main-Regnitz-Mündung sonst nicht gäbe. Sie verstehen sich als oberste Wächter der heimischen Gewässer und Natur vor den Toren der alten Kaiserstadt Bamberg und es vergeht kein Tag, wo nicht von ihren Fischereiaufsehern und Fischern Kontrollen durchgeführt und Erhaltungs- und Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet werden. Dies würdigten kürzlich Landrat Johann Kalb und Anne Schmitt vom Flussparadies Franken in besonderem Maße bei einem Ortstermin.

Wenn es um schützenswerte Gewässerbereiche, Natureingriffe, den Ausbau der Schifffahrtsstraße, um Querbauten und fehlende Durchgängigkeit oder Hindernisse sowie Kormoran- und Wildgänseproblematik oder andere Negativeinflüsse geht, werden sie mit ihrem Koppelfischereipartner der Unteren Schiffer- und Fischerzunft Bamberg aktiv tätig. Gemeinsam sorgen sie alljährlich dafür, dass reichlich und zielorientiert Fischbesatz geleistet wird, die Artenvielfalt aufrechterhalten und bedrohte Fischarten erst gar nicht regional auf die Rote Liste kommen.

Der Austausch mit anderen Mainzünften und benachbarten Fischervereinen wird gepflegt. Eine besondere Stellung nimmt die Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Baggerseen, der Fischereifachberatung des Bezirks wie auch den Fachbehörden für Fischerei, Gewässer und Naturschutz ein.

Unlängst trafen sich die Fischer in der Pfarrkirche St. Markus zum Gedenkgottesdienst, um ihrer verstorbenen, gefallenen und vermissten Zunftmitglieder und Zunftangehörigen zu gedenken. Sie dankten aber auch ihrem Schutzpatron St. Petrus für die Abwendung von Unheil bei ihrem nicht immer leichten Handwerk. Domkapitular i.R. Günther Raab stellte in seiner Ansprache das Traditionsbewusstsein der Petrijünger heraus und auch den sangesfesten Fischerchor in der Zunftmesse.

Die Bevölkerung ist nun am Sonntag, 30. Juni, ab 14 Uhr zum Mitfeiern eingeladen. Am Fischerhäuschen und dem näheren Areal am Ende der Mainstraße wird nach altem Brauch zünftig gefeiert. Bei Unterhaltungsmusik werden unter anderem auch das im Umland bekannte "Bischberger Weißfischfilet" und weitere Fischspezialitäten angeboten. Der Förderverein Fränkisches Fischereimuseum öffnet am gleichen Ort seine Ausstellung, die die Geschichte der Fischerei, aber auch das Leben und Treiben der Mainflößer und weiterer Gruppen und Personen am Wasser dargestellt. Der Eintritt ist frei.

Das Festgelände ist bequem zu Fuß und per Fahrrad von der Mainstraße oder der Hauptstraße aus erreichbar. Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. joskr