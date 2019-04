Fischer fanden einen ganzen Haushalt in der Regnitz

Jährlich finden zwei Gewässereinigungen durch den Bezirks-Fischereiverein Erlangen statt. Kürzlich konnte man wieder rund 60 Fischer mit blauen Müllsäcken bewaffnet an den Erlanger Gewässern patrouillieren sehen. Zehn Jungfischer des Fischereivereins Erlangen reinigten die Ufer des Sparkassenweihers in Alterlangen.

Erste Gewässerreinigung 2019

Im Frühjahr finden sich trotz oder gerade wegen die Hochwassersituationen an der Regnitz und Schwabach Abfälle in unglaublichen Maß. 60 Angler des Bezirks-Fischereivereins haben an ihren Gewässern, Schwabach Regnitz, Alterlanger See um nur einige zu nennen, mit blauen Müllsäcken bewaffnet, den Frühjahrsputz 2019 bestritten. Neben normalem Müll wurde auch ein Fahrrad und Einkaufswägen gefunden.

Kurios ist dieses Jahr der Fund eines gesamten Haushalts, mit Matratze, Möbeln und Kleidung. Es ist schon verwunderlich, wie in unserer Gesellschaft mit Müll umgegangen wird. Die Umwelt wird dadurch nicht nur optisch verschandelt, sondern es birgt auch große Gefahren für alle Vögel, Fische und Säugetiere, die sich beispielsweise in dem Müll verfangen oder verletzen können. Hierzu gibt es Bilder aus der internationalen Berichterstattung, aber zunächst sollte man immer vor seiner eigenen Haustür kehren.

Der Bezirks-Fischereiverein Erlangen ist nicht nur ein Angelverein, sondern auch ein Naturschutzverein. Den Kinder und Jugendlichen wird bei solchen Aktionen eine sehr wichtige eigene soziale Verantwortung vermittelt und alle Fischer des Vereins sind stolz auf diese tolle Jugendgruppe und natürlich auf die vielen erwachsenen Helfer, die bei der Gewässerreinigung seit Jahren fleißig dabei sind. red