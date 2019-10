Fische richtig transportieren

Tierwohl Einen Fisch von einem Ort zum anderen zu transportieren, sieht einfach aus. Es gibt aber viele rechtliche und praktische Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Das Tierwohl steht im Mittelpunkt. Kurs Für Teichwirte, Hobbyfischer oder solche, die es werden wollen, bietet die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß am Freitag, 11. Oktober, einen Grundkurs zum fachgerechten Fischtransport an. Der Lehrgang beginnt um 9 Uhr. Anmeldung ist über die Internetseite www.bezirk-oberfranken.de/fischerei/aktuelles-im-bereich-fischerei/fortbildungen erforderlich. Informationen erteilt die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken in der Cottenbacher Straße 23 in Bayreuth, Telefon 0921/7846-1502, E-Mail fischerei@bezirk-oberfranken.de. red