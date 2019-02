Fische richtig räuchern

Die Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf veranstalten am Mittwoch, 13. Februar, von 13 bis 16 Uhr einen Kurs mit dem Thema "Fische räuchern". Den Teilnehmern wird alles zum Fische räuchern - vom Schlachten, Vorbereiten bis zur Verwendung des Räucherfisches - beigebracht. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nur schriftlich unter www.triesdorf.de möglich. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 7. Februar. Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail an feh@triesdorf.de oder unter Telefon 09826/18-1245. red