Fische aus St. Josef dienen als geistige Nahrung

In der Pfarrkirche St. Josef kann man derzeit sich Fische aus Papier mit einem Impuls zum Sonntagsevangelium mitnehmen, sozusagen als geistige Nahrung. Wegen der Pandemie können nach wie vor keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden.

Das Johannesevangelium erzählt vom erfolglosen Fischen der Jünger. Am Ufer erscheint der auferstandene Jesus, auf dessen Aufforderung hin sie eine riesige Menge Fische fangen. Dann hält er mit ihnen Mahl und die Jünger sind sich sicher, es ist wirklich Jesus, er lebt!

"Stellt sich auch bei uns manchmal nicht der erhoffte Erfolg ein, wie bei den fischenden Jüngern, obwohl wir uns bemühen, sind vielleicht genervt von den Einschränkungen und enttäuscht, dass es nicht schneller mehr Lockerungen gibt?", fragt Pfarrer Johannes Saffer. "Wenn es uns wie diesen Jüngern geht, wir aufgeben wollen, wir durch diese Krise an unsere Grenzen stoßen, wir nicht weiter wissen, wir uns einsam oder überfordert fühlen, dann ist der auferstandene Jesus am Ufer unseres Lebens, an unserer Seite, um uns zu stärken, neuen Mut und Hoffnung zu machen. Mitten in unserem Alltag steht der auferstandene Jesus auch an unserer Seite, manchmal ganz unscheinbar und unerkannt." Die geöffnet Kirche soll dazu einladen, Kraft und Hoffnung zu "tanken", so Saffer, und sich einen Fisch als geistige Nahrung mitzunehmen. red