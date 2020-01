Fische an Land

The wild rover"! Dieses Volkslied wird von vielen Künstlern in Irish Pubs live gespielt. Der irische Song, dessen Ursprung umstritten ist, wird einmal als Trink-, das andere Mal als Abstinenzler-Song tituliert. Weder mit der einen noch mit anderen Seite hat die deutsche Version von Klaus & Klaus aus dem Jahr 1985 zu tun, die den schlichten Titel "An der Nordseeküste" trägt. Kein geringerer als der fränkische Liedermacher Wolfgang Buck erinnerte bei seinem Auftritt im Pfarrsaal Verklärung Christi daran. Als er darüber philosophierte, ob Erwachsene klüger seien oder womöglich doch die Kinder, fiel ihm seine kleinste Tochter ein. Die interpretierte den Refrain des Songs "The Wild rover" folgendermaßen: "An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand - sind die Fische im Wasser und zelten an Land."