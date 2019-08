Fischberg?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 1. August 2019 ist BISCHBERG.

Bischberg ist eine Gemeinde und liegt in Oberfranken, im Landkreis Bamberg. Sie liegt etwa fünf Kilometer westlich der Stadt Bamberg. Der Name leitet sich von Bischofsberg ab und entstand, als der Bischof von Würzburg dem Ortsgründer aufgetragen haben soll, am Zusammenfluss von Main und Regnitz einen Stützpunkt anzulegen. Durch die Lage am Zusammenfluss wurde der Ort für Flößer aus dem Frankenwald zu einem wichtigen Standort. Es war der zweite Halteplatz für die aus der Kronacher Gegend kommenden Flöße.



Highlights in Bischberg:

- Das Fischereimuseum: In Bischberg befindet sich ein Heimatmuseum mit de Themenschwerpunkt Fischerei und Flößerei am Main. Im Museum wird die Geschichte des Floßhandels und die der Fischer und Flößer erzählt und der Besucher bekommt einen Eindruck davon, welche lange Tradition die "Wassermänner" für die Bevölkerung von damals hatten.

- Das Untere Schloss: Ein baulicher Mittelpunkt in Bischberg ist seit Jahrhunderten das ehemalige Landschlösschen von Freiherrn Zollner von Brand. Das Schloss wurde 1743 von Carl Maximilian Zollner anlässlich seiner Vermählung errichtet. Heute werden die Räume vor allem als Standesamt, aber auch für verschiedene Veranstaltungen Bischberger Vereine genutzt.

Gewinner

64 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätsler waren sich sicher - es muss Bischberg gemeint sein. Und lagen damit genau richtig!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzer "Thorsten Helmprobst" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der Gewinner möge seine Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Am Donnerstag wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)