Fisch- und Käsessen bei den Freien Wählern

Die Freien Wähler laden alle Mitglieder und Freunde zu ihrem politischen Aschermittwoch am 6. März um 19.45 Uhr mit Fisch- und Käsessen in die Gastwirtschaft "Schnupp" in Altenkunstadt ein. Neben den Tätigkeitsberichten der beiden Vorsitzenden sowie Kassenbericht finden für die Freien Wählergemeinschaft nach drei Jahren wieder Neuwahlen statt. Gestaltung der Theodor-Heuss-Straße, das Lehrschwimmbecken sowie die Grundschulsanierung sind Themen, die die Arbeit im Gemeinderat von Altenkunstadt in der nächsten Zeit bestimmen werden. Es besteht die Möglichkeit, mit den Gemeinderäten über die aktuelle Kreis- und Gemeindepolitik zu diskutieren. red