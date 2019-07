Eine Lehr- und Kochwerkstatt mit Thomas Rau findet am Freitag, 26. Juli, statt. Die Teilnehmer bereiten von 17 bis 21 Uhr in der Arnika-Akademie, Schulstraße 5, verschiedene Fisch- und Fleischkreationen in einem Menü zu. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 23. Juli, bei Thomas Rau, www.kochwerkstatt-th-rau.de, möglich. red