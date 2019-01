Fisch-Krankheiten erkennen

Die Widerstandskraft von Fischen in Teich und Bach wird im Winter ziemlich strapaziert. Welche Bedingungen die besten für gesunde Fische sind, erfahren Teichwirte bei einem Kurs in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß am Freitag, 1. März. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weshalb eine Anmeldung über die Homepage des Bezirks Oberfranken (www.bezirk-oberfranken.de/fischerei/aktuelles-im-bereich-fischerei/fortbildungen) erforderlich ist. Weitere Infos erteilt die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken in Bayreuth, Telefon 0921/7846-1502, E-Mail: fischerei@bezirk-oberfranken.de. red