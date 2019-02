Fischernte?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 7. Februar 2019 ist ALFELD.

Alfeld ist eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Nürnberg, gehört zur Verwaltungsgemeinschaft Happurg und ist außerdem die zweitkleinste Gemeinde des Landkreises. Die Gemeinde besitzt ländlichen Charme und die Lage in der Fränkisches Alb lädt dazu ein, seine Zeit in der Natur zu verbringen. Es gibt eine Vielzahl an Rad-, Wander-, und Rundwegen bei auf denen man mehr über die Kulturlandschaft des Alfelder Landes erfahren kann. Besonders empfehlenswert ist der Naturlehrpfad Rinntal, welcher durch die Hersbrucker Alb führt und mit 2 km in etwa zwei Stunden zu erleben ist.

Gewinner

Diese Woche wurde wieder fleißig auf der gemeinde.inFranken.de Facebookseite gerätselt. 33 Kommentare sind eingegangen und fast alle lagen mit ihrer Antwort richtig. Unter den korrekten Auflösungen wurde ein/e Gewinner/in ausgelost: Nutzerin "Moni Böhm" hat die gemeinde.inFranken.de-Einkaufstasche gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)