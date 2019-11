Das Bildungswerk im Bezirk Oberfranken bietet den Kochkurs "Fisch aus heimischen Gewässern" an. Er findet am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr in der Schulküche des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am Schillerplatz 15 statt. Unter fachkundiger Anleitung erlernen die Teilnehmer verschiedene Zubereitungen von Karpfen, Zander und Co. Sie erhalten Tipps zu Einkauf, Lagerung und Inhaltsstoffen von heimischen Süßwasserfischen. Anmeldung bis spätestens 7. November bei Annette Hofmann, Telefon 09552/6102 (Montag bis Freitag von 8 bis 9 Uhr). Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. red