Firsching ausgezeichnet

Für ihren Dienst als Religionslehrer im Kirchendienst hat Domdekan Prälat Günter Putz, Schulreferent der Diözese Würzburg im Bischöflichen Ordinariat vier Frauen und drei Männer geehrt, darunter Werner Firsching.

Der 50-Jährige ist seit 25 Jahren im Dienst des Bistums und derzeit an der Berufsschule Haßfurt und der Mittelschule Ebern im Einsatz. 1994 trat der gebürtige Haßfurter als Gemeindeassistent in den Dienst des Bistums Würzburg und legte 1997 die zweite Dienstprüfung zum Gemeindereferent ab. Zum Schuljahr 2014/15 wechselte er in die Berufsgruppe der Religionslehrer im Kirchendienst, wie das Erzbistum Würzburg mitteilt. red