In der Friesener Kirche werden am Freitag, 28. Juni, um 15 Uhr, Jugendliche aus den Pfarreien St. Pankratius Steinberg und St. Georg Friesen von Domkapitular Pfarrer Thomas Teuchgräber gefirmt. Am Samstag, 6. Juli, werden um 9 Uhr Jugendliche aus der Pfarrei St. Johannes Kronach und St. Leonard Zeyern in der Stadtpfarrkirche von Domkapitular Dr. Josef Zerndel (Bayreuth) gefirmt. red