Firmung in Stockheim

Im überfüllten Gotteshaus St. Wolfgang in Stockheim spendete Regionaldekan Thomas Teuchgräber im Auftrag des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick 50 Jugendlichen aus Neukenroth , Stockheim, Wolfersdorf und Haßlach/Kr. das Sakrament der Firmung.Der Regionaldekan lobte die intensive Vorbereitung der Firmlinge zum heutigen Tag. "Macht eure Herzen auf für Gottes heiligen Geist", so Teuchgräber, der danach den Segen zusammen mit Pfarrer Hans-Michael Dinkel an die Firmlinge verteilte. Foto: Gerd Fleischmann