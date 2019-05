Firmung in der Stadtpfarrkirche

Am Donnerstag, 6. Juni, findet in der Münnerstädter Stadtpfarrkirche die Firmung von Jugendlichen aus der Pfarrei "St. Maria Magdalena" statt. Beginn des Gottesdienstes, der von Weihbischof Ulrich Bohm zelebriert wird, ist um 11 Uhr. Die 26 Firmlinge aus der Pfarrei kommen aus Münnerstadt, Althausen, Burghausen und Reichenbach. Weitere Jugendliche, die das Sakrament der Firmung an diesem Tag erhalten, kommen aus der Pfarrei "Rund um den Höhberg", zu der die Ortschaften Burglauer, Niederlauer, Rheinfeldshof, Salz und Strahlungen gehören.

Drei Jugendliche sind Mitglieder der Pfarreigemeinschaft Bad Neustadt. eik