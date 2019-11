Firmung im Pastoralen Raum Bad Kissingen

Alle Jugendlichen ab der 8. Klasse (geboren bis September 2006) sind zur Firmung eingeladen. Die Vorbereitung beginnt mit einem Informationstreffen, wahlweise am Samstag, 16. November, um 10 Uhr im Pfarrheim Oerlenbach oder am Dienstag, 19. November, um 20 Uhr im Gemeindezentrum Bad Kissingen. Bei diesen Treffen werden die verschiedenen Module der Firmung vorgestellt. Die Teenies können sich dann für ihren Weg (ein Modul) entscheiden. Startgottesdienst für alle ist am Sonntag, 15. Dezember, um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Bad Kissingen. Firmtermin ist Dienstag, 16. Juni, um 14 Uhr. Fragen können an Priester Michael Schmitt gestellt werden: michael.schmitt@bistum-wuerzburg.de sek