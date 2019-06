Firmlinge spenden

Einen Scheck über 410 Euro überreichte eine Gruppe von Firmlingen aus den Pfarrgemeinden Pinzberg und Wiesenthau an die Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung der Barmherzigen Brüder Gremsdorf. Das Geld hätten sie bereits am Gründonnerstag eingenommen, erklärten die Jungen und Mädchen bei der Übergabe an den Geschäftsführer der Einrichtung, Günther Allinger. Sieben Firmlinge haben 360 Eier per Hand gefärbt und diese zusammen mit selbst gebackenem Brot den Gottesdienstbesuchern gegen eine Spende angeboten.