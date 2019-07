Firmlinge spenden an Barmherzige Brüder

Einen Scheck über 410 Euro überreichte dieser Tage eine Gruppe von Firmlingen aus Pinzberg und Wiesenthau an die Barmherzigen Brüder Gremsdorf. Das Geld haben sie bereits am Gründonnerstag eingenommen. Sieben Firmlinge haben 360 Eier per Hand gefärbt und diese mit selbst gebackenem Brot den Gottesdienstbesuchern gegen eine Spende angeboten.

Es gehört mittlerweile schon zur Tradition, dass Firmkinder aus beiden Pfarrgemeinden für soziale Zwecke Geld sammeln. So zum Beispiel in der Vergangenheit für die Kinderkrebsstation des Universitätsklinikums Erlangen. In diesem Jahr einigte man sich auf die Barmherzigen Brüder Gremsdorf als Empfänger.

"Wir werden diesen tollen Betrag auch entsprechend einsetzen", sagte der Geschäftsführer der Einrichtung, Günther Allinger, dankbar.

Die Firmlinge bekamen eine Führung durch das Haus der Barmherzigen Brüder , um den Ort kennenzulernen, wo ihre Spende Verwendung finden wird. Johannes Salomon