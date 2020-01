Firmlinge informieren sich

Am Sonntag, 19. Juli, spendet Domkapitular, Josef Zerndl ab 9 Uhr den jungen Christen aus der Pfarrei St. Kilian Bad Staffelstein das Sakrament der Firmung. Deshalb sind alle interessierten Jugendlichen ab 14 Jahren oder ab der achten Jahrgangsstufe und ihre Eltern am Samstag, 18. Januar, zum Informationsabend eingeladen. Er beginnt um 10 Uhr im katholischen Pfarrsaal, St.-Anna-Straße 4 in Bad Staffelstein. Weitere Informationen gibt es bei Gemeindereferent Matthias Beck, Telefon 09573/340835, per E-Mail an Matthias.Beck@erzbistum-bamberg.de oder über die Pfarrbüros. red