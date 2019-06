Firmenplan wird erörtert

Die Stadt Ebern plant eine Informationsveranstaltung zum laufenden Verfahren "Bebauungsplanänderung Gewerbegebiet Eyrichshof". Termin ist am Dienstag, 2. Juli, um 20 Uhr in Eyrichshof im Feuerwehrhaus, teilte die Stadt am gestrigen Montag mit.

Nachdem es Diskussionen vor allem unter den Eyrichshöfer Bürgern über die Änderung des Bebauungsplanes gibt, besonders was die Größe der Gebäude angeht, und verschiedene Behauptungen und Vermutungen geäußert werden, die laut Stadt " nicht den vorgelegten Tatsachen entsprechen, haben wir uns letzte Woche entschieden, eine Informationsveranstaltung der Stadt in Eyrichshof zu dem Thema abzuhalten". Am 2. Juli wird ab 20 Uhr von Seiten der Verwaltung das Verfahren zur Bebauungsplanänderung erläutert; die Firma Uniwell und deren Planer stellen ihr Vorhaben vor. Hierzu sind alle interessierten Bewohner aus Eyrichshof und der Stadt Ebern eingeladen.

"Wir möchten mit dieser Veranstaltung zur sachlichen Diskussion beitragen und die Einwände der Bürger in das Verfahren im Rahmen der Bürgerbeteiligung aufnehmen. Es wird hier viel in den Planentwurf hineininterpretiert, was gar nicht daraus zu ersehen ist", begründet Bürgermeister Jürgen Hennemann die Notwendigkeit der Information.

"Wir sind ganz am Anfang des Verfahrens", erläutert Jürgen Hennemann. Er erklärt zum Sachverhalt: "Wir haben in Eyrichshof ein Gewerbegebiet, das von der Regierung für produzierende Betriebe gefördert wurde. Die Größe des Bauvorhabens ist der Entwicklung und den Anforderungen der Firma geschuldet. Wir sind seitens der Stadt froh, wenn sich die Firma Uniwell hier weiter positiv entwickelt und mehr Platz benötigt. Wir wollen sie da auch nicht einschränken, sondern unterstützen. Die Größe der Gebäude ist in dem Gewerbegebiet machbar; sie sind zwar groß, aber in einem Gewerbegebiet vertretbar. Wenn man von der Bundesstraße das Gelände betrachtet, werden die neuen, beabsichtigten Gebäude immer noch vor den bewaldeten Hügeln sein und nicht darüber hinausragen, sich somit einfügen ... Ich sehe auch keine Anwohner durch die Planung beeinträchtigt, da das Gewerbegebiet ausreichend Abstand zu den Siedlungen hat und direkt von der Bundesstraße zu erreichen ist." red