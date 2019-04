Firmeneinbrüche in Creidlitz

Beute in Höhe von mindestens 10 000 Euro machten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Einbrecher in drei Firmenanwesen im Coburger Stadtteil Creidlitz. Beim Einbruch in die Gebäude richteten sie hohen Sachschaden an. Dieser liegt bei mindestens 15 000 Euro. Im Fabrikweg stiegen die Einbrecher in das Firmengebäude eines Autoteilezulieferers ein, entwendeten allerdings nichts. Sie verließen das Gebäude auf dem gleichen Weg, wie sie hineingekommen waren. Durch das Aufbrechen des Bürofensters einer Lkw-Werkstatt in der Creidlitzer Straße verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude, in dem sich mehrere unterschiedliche Firmenbüros befanden. In den Büros fanden sie mehrere Geldkassetten, aus denen sie insgesamt Geldbeträge im niedrigen fünfstelligen Bereich entwendeten. Der Sachschaden am und im Gebäude liegt bei mindestens 10 000 Euro. Weiterhin hatten es die Einbrecher auf eine Weinhandlung in der Creidlitzer Straße abgesehen. Über eine Metalltür, die zum Lager führt, verschafften sie sich durch Aufhebeln Zutritt. Im Inneren der Weinhandlung entwendeten sie Münzgeld sowie eine größere Menge an Spirituosen. Zum Abtransport der Ware verwendeten sie kurzerhand den weißen Kleintransporter des Getränkemarktes. Den Schlüssel dazu ließen sie aus dem Büro des Getränkehandels mitgehen. Nach dem Abtransport ihres flüssigen Diebesgutes brachten die Langfinger den genutzten Mercedes-Sprinter sogar wieder zu dem Firmenanwesen zurück. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun in drei Fällen wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich der Einbrüche oder auch des weißen Mercedes-Kastenwagens gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09561/645 209 mit der Coburger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. pol