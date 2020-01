Waischenfeld vor 18 Stunden

Firmeneinbruch in Waischenfeld

In der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Samstag, 5.30 Uhr, ist in eine Firma im Mönchsgrund in Waischenfeld eingebrochen worden. Entwendet wurden überwiegend Elektrowerkzeuge im Wert von circa 750 Eur...