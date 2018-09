Firmenbesuch und Weinfahrt des VdK

Der VdK-Ortsverband fährt am 11. September nach Stein bei Nürnberg zur Firma Faber Castell. Dort ist um 10 Uhr eine Führung in der Herstellungsabteilung von Stiften geplant. Mittagessen ist in der Schlosscafeteria und Kaffeetrinken in Pettstadt vorgesehen. Die Abfahrtszeiten sind in Kleukheim um 7.40 Uhr, in Prächting um 7.45 Uhr, in Ebensfeld/Kübrich um 7.50 Uhr, in Ebensfeld/Sonderpostenmarkt um 7.55 Uhr, in Unterneuses/Gasthaus Martin um 8 Uhr, in Bad Staffelstein/Insel um 8.05 Uhr und um 8.10 Uhr bei Aral in Bad Staffelstein. Für Restplätze nimmt ab sofort Martina Buhr (Telefonnummer 09547/1397) die Anmeldung entgegen. red