Firmenantrag im Gemeinderat

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Untermerzbach findet am Montag, 6. Mai, um 20 Uhr im Rathaus Untermerzbach mit folgender Tagesordnung statt: Rechenschaftsbericht 2018, Haushalt 2019, Solarpark Buch (Antrag der Energiebauern GmbH auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung des Solarparks Buch in Lichtenstein mit Änderung des Flächennutzungsplanes), Förderprogramme, Breitband (Glasfaseranschluss für die Grundschule, Vergabe der Leistung), Innenentwicklung (Abbruch eines Gebäudes in der Herrngasse), Sanierung der Synagoge Gleusdorf und der ehemaligen Judenschule (Vergabe von Bauleistungen) sowie Antrag der Firma Rösler auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Erweiterung der Keramikhalle. Ferner geht es in der Sitzung um die Abwasserentsorgung (Pumpwerke Hemmendorf, Gleusdorf). red