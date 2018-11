Firmenanträge stehen an

Am Montag, 26. November, um 18 Uhr findet im Rats- und Kultursaal in Knetzgau eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates Knetzgau statt.

Auf der Tagesordnung steht die Errichtung einer Anlage zur Sortierung und Verpressung von PET-Flaschen in der bestehenden Halle der Firma Persch in Westheim. Ferner geht es um eine Bauvoranfrage der Firma Maincor Rohrsysteme GmbH & Co.KG Knetzgau zur Aufstellung von zwei Alu-Silos, die Aufhebung der Verordnung der Gemeinde Knetzgau über die Freigabe verkaufsoffener Sonntage, die Verordnung der Gemeinde Knetzgau über das freie Umherlaufen von Hunden und die Kommandantenneuwahl in Zell. Die Städtebauförderung sowie die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten in der Gemeinde Knetzgau sind weitere Punkte, die in der Ratssitzung erörtert werden sollen. red