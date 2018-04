Firmen und Jugendliche finden zusammen

Über 40 regionale Unternehmen aus dem Drei-Franken-Eck zwischen Schlüsselfeld (Oberfranken), Burghaslach (Mittelfranken) und Geiselwind (Unterfranken) haben vor kurzem ihr Angebot an Ausbildungsberufen und Dualen Studiengängen in der Eventhalle des Autohofes Strohofer in Geiselwind präsentiert. Eingeladen waren Schüler ab der siebten Klasse aller Schularten, heißt es in einem Bericht der kommunalen Allianz Drei-Franken-Eck.

Schon schnell nach dem Öffnen der Tore füllte sich die große Halle mit interessierten Jugendlichen und deren Eltern. An den Messeständen wurden angeregte Gespräche geführt und oft konnten die jungen Menschen die Produkte der Firmen in Augenschein nehmen. So hatte die Firma Morelo gleich ein großes Reisemobil in die Halle gestellt. Beim Bäcker Schmitt durfte Teig zu kleinem Gebäck verarbeitet werden. Bei Elektrotechnik Ley konnten sich die Jugendlichen von der Nützlichkeit der virtuellen, drei-dimensionalen Gebäudetechnikplanung überzeugen. Und bei den teilnehmenden Gärtnereien konnten die Mädchen und Jungs ihr Geschick mit den Pflanzen unter Beweis stellen.

Gegen Abend kam dann auch die von vielen Jugendlichen, meist Mädchen, sehnlichst erwartete Youtuberin "Enyadres" in die Halle. Sie führte zum Abschluss der Veranstaltung ein Gespräch mit vier jungen Mädchen über die typischen Themen in diesem Alter.

Die Teilnehmer zogen ein sehr positives Resümee der Veranstaltung. Etwa 1000 interessierte Jugendliche und deren Eltern nutzten die Chance zum intensiven Gespräch mit den Personalverantwortlichen der regionalen Unternehmen. So konnten sie die Menschen erreichen, die letztendlich auch ihren Betrieb erreichen können. Denn das sei eines der größten Probleme für die Ausbildung auf dem Land. Die jungen Menschen sind noch nicht mobil und es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, die die Jugendlichen aus einer anderen Region zu den Betrieben bringen können. red