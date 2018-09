Firma Uponor spendet 45 Schulranzen

Am Dienstag, 11. September, gehen die Abc-Schützen erstmals zur Schule. Manchen Familien fehlt es am Nötigsten, um die Erstausstattung ihrer Kinder für die Schule zu bezahlen. Ihnen hilft die Firma Uponor, damit alle Erstklässler unter möglichst gleichen Voraussetzungen anfangen: 45 bunte Schulranzen wurden an das Familienbüro des Landkreises Haßberge geliefert und von dort aus an Kinder aus finanzschwachen Familien verteilt. red