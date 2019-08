Firma Münch arbeitet energieautark

Die Firma Münch Energie, einer der größten dezentralen Energieerzeuger Deutschlands, hat am Firmensitz in Rugendorf erneut in eine neue Lagerhalle für Baumaterialien investiert. Auf der kompletten Dachfläche wurde eine Photovoltaik-Anlage installiert, die eine maximale Leistung von 750 Kilowatt zur Verfügung stellen kann. Dieser Strom wird vollständig in das Netz eingespeist.

"Zusammen mit den bestehenden PV-Anlagen erzeugen wir damit 24 Mal so viel Energie, wie wir hier am Firmensitz verbrauchen", so Geschäftsführer Mario Münch. Das Unternehmen arbeite in Rugendorf schon seit Jahren vollkommen energieautark.

Durch die Einspeisung des Stroms in das Netz amortisiere sich die gesamte Anlage - und damit auch die Lagerhalle - innerhalb weniger Jahre aus eigener Kraft."Die Neubauten unterstützen uns bei der weiteren Expansion", so Mario Münch. "Die wachsende Anzahl unserer Kunden und Baustellen erfordert es, dass wir immer mehr Materialien auf Lager vorhalten müssen, um rasch handlungsfähig zu sein. Außerdem können wir mit dem Lager den stark schwankenden Marktpreis abpuffern", erläutert er.

Als Zusatznutzen hat Münch Energie damit auch den Bestand an Carports auf dem Firmengelände erweitert. "Wir schaffen auf diese Weise weitere "E-Tankstellen", um dort nahezu kostenlos die Elektro-Autos des Unternehmens und seiner Mitarbeiter aufzuladen." red