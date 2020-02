Großheirath vor 15 Stunden

großheirath.inFranken.de

Firma Kern verabschiedet zwei Koryphäen in den Ruhestand

Die Firma Kern in Großheirath hat bei einer Betriebsfeier Mitarbeiter für ihre langjährige Treue geehrt. Auch Verabschiedungen in den Ruhestand standen an. Geschäftsführer Roland Kern bedankte sich he...