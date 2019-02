Firma Göhl-Bau ist stolz auf ihre Mitarbeiter

Zur Jahresabschlussfeier hatte die Geschäftsleitung der Firmengruppe Göhl-Bau aus Mainroth ihre Belegschaft in den "Fränkischen Hof" nach Baiersdorf eingeladen. Der geschäftsführende Gesellschafter Josef Fugmann erinnerte an ein sehr spannendes und anstrengendes Jahr. Die Auftragslage sei sehr gut gewesen, was allen Mitarbeitern viel abverlangt habe. Ohne deren Einsatz hätte man die Aufträge nicht bewältigen können.

Der Betrieb Göhl-Bau stehe nach wie vor für Leistungsfähigkeit und hohe Qualität.

Josef Fugmann und Bernhard Göhl ehrten dann verdiente Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz. Seit 25 Jahren gehört Peter Berg als Maschinist im Tiefbau dem Betrieb an. Der aus Kasachstan stammende Mitarbeiter ist ein gutes Beispiel dafür, wie Integration gelebt werden kann. Für 20-jährige Treue wurde Buchhalter Norbert Sturm geehrt und zugleich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. red