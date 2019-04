Firma Föckersperger präsentiert auf der "bauma" ihre Kabelpflüge

Am 8. April öffnet in München mit der "bauma" die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte, zum 32. Mal ihre Tore. Rund 3700 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren ihre neuesten Produkte und Innovationen, aber auch ihre größten und schwersten Maschinen. Für den Aufbau der gigantischen Messe waren über 13 000 Lkws und 60 Schwertransporter im Einsatz. Mit 614 000 Quadratmetern hat die bereits größte Messe der Welt noch einmal um 9000 Quadratmeter Fläche zugelegt.

Zum siebten Mal präsentiert sich auch das Münchauracher Unternehmen Frank Föckers-perger heuer bei der "bauma" in München, um die aktuellen Neuerungen und Weiterentwicklungen im Bereich der Rohr- und Kabelpflugtechnologie zu präsentieren. Das Münch-auracher Unternehmen bringt Rohre und Kabel schnell, gra-benlos und umweltschonend unter die Erde.

Bei der letzten "bauma" vor drei Jahren war das mittelständische Unternehmen als einziger Aussteller aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt vertreten. Besonders stolz sind Frank Föckersperger und seine Mitarbeiter, diesmal den neuen Vibrationspflug Viper V225 vorzustellen. Der Viper V225 ist eine kompakte Maschine, speziell konzipiert für das Einpflügen von Stromkabeln sowie Kabelschutzrohren und Glasfaserkabeln für den Ausbau des schnellen Internets.

Seit nunmehr 50 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Konstruktion und der Fertigung von Maschinen für die grabenlose Verlegung von Kabeln und Rohren. So wird natürlich auch der große Rohr- und Kabelpflug Spider F220 auf der Messe ausgestellt sein. Der F220 ist Teil des bekannten System Föckersperger, mit dem grabenlos Strom-, Telefon-, Glasfaser- und Steuerkabel sowie Kabelschutzrohre, Trinkwasser-, Abwasser- und Gasleitungen eingepflügt werden. Der F220 ist in der Lage, gleichzeitig mehrere Leitungen sowie Trassenwarnbänder in einem Arbeitsgang einzupflügen.

Verkauf in über 20 Länder

Seit 1971 hat das Unternehmen mehr als 20 000 Bauvorhaben mit seinen Maschinen inklusive Personal realisiert und inzwischen über 80 000 Kilometer Rohre und Kabel eingepflügt. Die Fertigung und der Verkauf der Spezialmaschinen ist ein weiteres Standbein für den Betrieb. Bis heute wurden mehr als 400 Maschinen konstruiert, gefertigt und in über 20 Länder verkauft. Die Frank Föckersperger GmbH ist auf der "bauma" in der Halle 5, Stand 525 vertreten. sae